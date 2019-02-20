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19:22 20.02.2019

Гриценко и Тимошенко должны предоставить объяснения ВСК по хищениям в армии, чтобы снять острые вопросы, которые возникают у общественности - Бригинец

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Гриценко и Тимошенко должны предоставить объяснения ВСК по хищениям в армии, чтобы снять острые вопросы, которые возникают у общественности - Бригинец

Кандидаты в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко должны предоставить объяснения Временной следственной комиссии по хищениям в армии, чтобы снять острые вопросы, которые возникают у общественности после того, как были озвучены все документы на предыдущих заседаниях ВСК, отметил член комиссии, нардеп от "БПП" Александр Бригинец, комментируя отказ А.Гриценко прийти на заседание.

"Если бы господину Гриценко было что сказать комиссии, то он бы нашел время и возможность прийти сегодня на открытое заседание, на которое его официально пригласили. Также я очень надеюсь, что Тимошенко найдет время и объяснит нам, лежит на ней прямая ответственность или нет за максимальные продажи за бесценок армейского имущества во времена ее премьерства", - подчеркнул политик во время заседания комиссии в среду, сообщают в пресс-службе "БПП".

По его словам, Ю.Тимошенко сама должна рассказать, "как это происходило", чтобы "снять этот вопрос".

"Да, возможно тогда это была деятельность и подача соответствующих министров, и, возможно, она, как руководитель коллективного органа, не несет за это ответственности... Но, думаю, нам надо услышать ее, чтобы она лично рассказала, как это происходило. И таким образом снять этот вопрос", - убежден А.Бригинец.

Теги: #всу #бригинец #тимошенко #гриценко
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