Выборы2019

Выборы

11:03 20.02.2019

Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

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Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 29,2% избирателей Харьковской области из тех, кто пойдет голосовать, отдали бы свой голос за Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Seetarget, проводившегося в регионе с 3 по 13 февраля 2019 года.

По данным социологов, от Юрия Бойко значительно отстает Владимир Зеленский – он с 20,1% находится на втором месте. Юлия Тимошенко разместилась на третьем с 11,4%.  Четвертое место за Петром Порошенко – 8,7%. На пятом – Анатолий Гриценко – 7,4%.

Также опрос показал, что проблемой №1 для страны жители Харьковской области считают: непрекращающийся военный конфликт на востоке Украины (33,7% опрошенных), коррупцию (18,9%) и плохую власть (11,2%).

Главной проблемой для своей семьи избиратели Харьковщины называют: низкие зарплаты и пенсии – 18,3%, низкие доходы – 18,1%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 17,5%.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов. Всего опрошено 802 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Теги: #бойко #опросы2019 #выборы #харьковская_область
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