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09:21 20.02.2019

Бойко: Мы требуем от Рады сделать минимальную пенсию не ниже 3 тысяч гривен

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Бойко: Мы требуем от Рады сделать минимальную пенсию не ниже 3 тысяч гривен

Минимальная пенсия в Украине должна быть не меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, при этом индексация пенсий должна проводиться в реальном выражении, а не в три раза ниже уровня инфляции, как сейчас, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Бесполезно говорить о реформах, если сейчас средняя пенсия в Украине более чем на 200 гривен не дотягивает до фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. При этом за прошлый год средняя пенсия выросла на 7%, а минимальная по возрасту — всего на 3% при почти 10%-й инфляции. Если уровень инфляции до трех раз больше индексации пенсий – значит власть нагло залезла в карман каждого пенсіонера", — отметил Ю.Бойко журналистам, комментируя пенсионные новации правительства, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Политик сообщил, что идет постоянное снижение покупательской способности пенсий, из-за чего миллионы пенсионеров оказались за чертой абсолютной бедности.

"С 2014 года цены взлетели более чем в 2,5 раза, при этом средняя пенсия увеличилась всего на 73% за пять лет. Сегодняшние новации Кабмина по внедрению системы верификации госвыплат ставят под угрозу не только выплату людям социальных пособий, но и заслуженных пенсий. К тарифному геноциду власть хочет добавить геноцид пенсионный", — подчеркнул народный депутат.

Ю.Бойко считает первоочередными задачами немедленно снять с рассмотрения (либо не допустить рассмотрения) этот антиконституционный законопроект, а также сделать доступными субсидии, проиндексировать пенсии должным образом и списать задолженность людей за услуги ЖКХ.

Также политик считает необходимым принятие поправок к бюджету-2019, которые увеличат размеры прожиточного минимума и минимальных зарплат и пенсий.

"Мы будем бороться за то, чтобы в бюджете на 2019 год были учтены наши поправки по увеличению минимальной зарплаты до 7000 гривен, минимальной пенсии до не менее 3000 гривен. Двукратное увеличение прожиточного минимума позволит повысить пенсии и все социальные выплаты, которые к нему привязаны: пособия многодетным семьям, сиротам, одиноким матерям», — подытожил политик.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия составила 2 646 гривен в месяц – это всего на 6,7% или на 166 гривен больше, чем в начале 2018 года. Минимальная пенсия по возрасту за тот же период увеличилась всего на 3,1% (с 1 452 гривен до 1 497 гривен), тогда как официальная инфляция за 2018 год составила 9,8%.

Теги: #бойко #прожиточный_минимум #украина #пенсии
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