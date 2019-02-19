У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Виннице

Представителем "Зе!Команды" в Виннице стала Светлана Лутковская, сообщили на странице команды шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского во вторник.

"Команда, знакомьтесь! Светлана Лутковская - представитель "Зе!Команды" в Виннице. Именно она будет координировать работу своей области. Винница, теперь вы вместе с этой женщиной будете создавать движение "Зе!". И строить страну своей мечты! Присоединяйтесь!", - говорится в сообщении команды В.Зеленського в Facebook.