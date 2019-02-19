ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Зеленского в 146 округах и трех наблюдателей из Германии

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на выборах 31 марта в 146 территориальных избирательных округах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании во вторник комиссия также зарегистрировала трех официальных наблюдателей от Федеративной Республики Германия.

Таким образом, по состоянию на 19 февраля ЦИК зарегистрировала 307 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины.

Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст плакатов, разъясняющих порядок голосования на выборах президента Украины и ответственность за нарушение законодательства о выборах президента.