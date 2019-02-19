Турчинов: Украина при поддержке ЕС проведет учения для отработки моделей реагирования на киберугрозы от РФ перед выборами

Россия намерена использовать кибернетические средства для вмешательства в проведение выборов в Украине, для моделирования разных сценариев таких киберугроз и реагирования на них украинская сторона при поддержке Евросоюза проведет совместные учения, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - сказал А.Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщила пресс-служба СНБО во вторник.

По его словам, в ближайшее время при поддержке ЕС пройдут совместные учения, в ходе которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы.

По информации пресс-службы СНБО, на заседании рассматривали вопросы по состоянию защищенности серверов Центральной избирательной комиссии и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности Украины.

А.Турчинов подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности предстоящих выборов является важным вопросом для СНБО.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.