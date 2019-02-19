Выборы2019

Выборы

16:02 19.02.2019

У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

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У Порошенко отвергают обвинения Тимошенко в фальсификации выборов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко отвергают обвинения со стороны лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко в нарушении избирательного законодательства.

"Мы категорически отбрасываем какие-либо обвинения", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге во вторник в Киеве.

По его мнению, оппонент делает это, чтобы "с одной стороны обратить внимание на себя и возвратиться на радары средств массовой информации, а с другой стороны – чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко".

О.Медведев также сообщил об одиночных случаях угроз в адрес агитаторов за П.Порошенко. "Им угрожают, безосновательно, что они будут привлечены к ответственности, будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются, у них даже нет теоретически финансового ресурса, который бы они могли для этого задействовать", - сказал спикер штаба П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что в штабе не драматизируют ситуацию в связи с этими фактами, объясняя это "повышенным градусом" избирательной кампании.

"Безусловно, мы будем защищать представителей нашей команды правовым способом, и гарантировать им безопасность и безопасность их родных", - сказал О.Медведев.

Он отметил, что команда П.Порошенко пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства.

Теги: #тимошенко #порошенко #выборы
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