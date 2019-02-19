Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

В полицию Харьковской области с начала предвыборной кампании поступило 69 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, в 25 случаях правоохранители не выявили нарушений.

По информации областной полиции, житель Харькова сообщил о том, что неизвестные оставили агитационные газеты одной из партий в помещении Первомайской районной государственной администрации Харьковской области.

"В ходе проверки работники полиции установили, что газеты были привезены из типографии для дальнейшей передачи представителям партии. В связи с тем, что офис партии был закрыт, печатные материалы оставили в помещении администрации", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Проверка продолжается.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 69 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области. В 25 случаях в ходе проверки правоохранители не выявили нарушений законодательства.

В отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы по ч.1 и ч.2 ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На одного из нарушителей судом наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 51 грн.

Открыто три уголовных производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. По другим материалами решения еще не приняты, продолжаются проверки информации, изложенной в заявлениях.