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11:08 19.02.2019

Сериал Зеленского "Слуга народа" купила компания Netflix

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Сериал Зеленского "Слуга народа" купила компания Netflix

Американский стриминг-сервис Netflix выкупил права на показ украинского телесериала "Слуга народа" студии "Квартал 95", сообщает пресс-служба "Команда Зеленского" в Фейсбук.

"Мы очень гордимся тем, что являемся творцами украинской сериала, который появится на Netflix. Это прорыв для всей украинской телевизионной индустрии. Это соглашение демонстрирует всему миру, что Украина может производить качественный контент для международной дистрибуции, а также открывает новые возможности для украинских производителей", - прокомментировал соглашение шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что кроме договоренностей с американскими компаниями, права на показ сериала "Слуга народа" были проданы в Казахстан, Молдову и Эстонию.

Теги: #зеленский #зекоманда #слуга_народа
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