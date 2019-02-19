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10:24 19.02.2019

Гройсман: Избирательный процесс может негативно повлиять на рост экономики

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Гройсман: Избирательный процесс может негативно повлиять на рост экономики

Избирательный процесс может негативно повлиять на экономический рост в стране, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

В эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV, В.Гройсман рассказал, что предприниматели будут ждать окончания выборов, поэтому будут сдерживая инвестиции.

"Мы достигли макроэкономической стабилизации и планируем экономический рост, но понимаем, что избирательный процесс влияет не совсем положительно. Те, кто хочет инвестировать, тоже являются участниками общественной жизни в Украине. Они видят, кто и какие программы предлагает. Когда они видят много нелепостей или того, кто может не защитить инвестиции, то пытаются ожидать, пока будет решен вопрос выборов", - объяснил глава правительства.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что в 2019 году, несмотря на выборы, продолжится системные изменения.

"От нашего с вами выбора зависит то, как мы будем жить в будущие периоды. Мы планируем в 2019 году продолжить экономический рост, чтобы получить реальный рост доходов людей и конкурентную экономику в нашем государстве", - добавил он.

Теги: #гройсман #украина #выборы #экономика
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