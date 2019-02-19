Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге – соцопрос

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за зампредседателя "Оппозиционного блока – Партия мира и развития" Александра Вилкула проголосовали бы 7,4% избирателей, которые определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Фонда "Украинская политика" исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга с 28 января по 10 февраля 2019, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В тоже время, за другого оппозиционного политика, сопредседателя "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко готовы проголосовать - 7,2%.

"Лидер оппозиции уверенно опережает Юрия Бойко, у котрого рейтинг стабильно снижается", - подчеркнул во время пресс-конференции руководитель Фонда "Украинская політика" Константин Бондаренко.

Стоит отметит, что Ю.Бойко в ноябре 2018 был исключен из фракции "Оппозиционного блока", поэтому на президентские выборы идёт самовыдвиженцем.

"Бойко был единственным украинским политиком, кому партия помогла нарастить рейтинг. В 2014 году личный рейтинг Бойко был на уровне 0,19%, а у "Оппозиционного блока" - 9,4%, поэтому он фактически принял рейтинг партии. Теперь, когда он перешел в другую нишу, он начал терять рейтинг. Вилкул же наоборот стабильно наращивает свою популярность, поскольку к людям приходят осознание того, что именно он является лидером "Оппозиционного блока". Причем как раз Бойко, Рабинович и Медведчук сделали все для того, чтобы это осознание пришло", - подчеркнул К.Бондаренко.

Политолог отметил, что, несмотря на внешнее сходство, у партий Вилкула и Бойко - разные политические ниши.

"Фактически партия "За жизнь", а теперь и "Оппозиционная платформа - За життя" пытается овладеть той нишей, которую раньше занимали коммунисты - это крайняя протестная популистская ниша с не большим электоральным потенциалом. "Оппозиционный блок" же представляет более широкий спектр, отстаивая интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития Украине. И, соответственно, сегодня Бойко теряет свои позиции", - подчеркнул К.Бондаренко.

Лидером симпатий, согласно результатом исследования, остается Владимир Зеленский с результатом 13,1% (18,2% от определившихся). На втором месте – действующий президент Петр Порошенко (11,2%, соответственно – 15,6% от определившихся). На третьем месте – Юлия Тимошенко (10,9/15,2%). Четвертую позицию занимает Олег Ляшко с 12,1% от определившихся респондентов.

Исследование проведено в 23 областных центрах (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, и пяти крупних городах (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 23 малых городах, 27 населенных пунктах смешанного типа, 62 селах. В ходе этого исследования был опрошен 4851 респондент (погрешность +/- 1,5%).