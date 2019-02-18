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Выборы

19:40 18.02.2019

Гнап рассказал о потерях репутации после скандала со средствами для военных

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Гнап рассказал о потерях репутации после скандала со средствами для военных

Невыполнение обещания о переводе 9,1 тысяч евро журналистской премии на нужды украинских военных было ошибкой, заявил кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап.

"Часть этой премии мы передали на нужды военных. А потом так случилось, что внутри Громадського телебачення начались сложные времена. Нужно было просто банально выживать, чтобы программа выходила. Пришлось часть средств потратить на существование проектов", – сказал Д.Гнап в эфире Радио НВ.

По его словам, благодаря этому решению в рамках проекта провели ряд расследований, которые помогли разоблачить злоупотребления в армии с государственными средствами. Также он добавил, что осознает потери для его имиджа как кандидата в президенты Украины.

"Я не знаю, насколько серьезный, хотя, очевидно, ущерб есть. И здесь решение очень простое – ежедневной работой, сколько на это придется потратить месяцев или лет, восстанавливать это подорванное доверие со стороны части аудитории, сторонников или сообществ. Только работой восстанавливать, возмещать", – отметил Д.Гнап.

Как сообщалось, Д.Гнап вернул проекту "Следствие.Инфо" 9,1 тысяч евро премии, которую обещал передать на нужды армии в 2015 году.

Теги: #дмитрий_гнап #гнап #выборы
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