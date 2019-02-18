ЦИК приняла постановление о работе информационной системы "Выборы"

Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О мерах по обеспечению безопасности функционирования информационно-аналитической системы "Выборы Президента Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", сообщают в пресс-службе ЦИК.

"Согласно этому постановлению, окружные избирательные комиссии должны создать рабочую группу по обеспечению безопасности функционирования и проверки состояния защищенности программно-технического комплекса указанной системы, в состав которой включить с их согласия сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и СБУ на основании соответствующих предписаний, предоставленных руководителями государственных органов или руководителями их региональных органов", - говорится в сообщении на странице Центризбиркома в Facebook в понедельник.

Отмечается, что рабочая группа до 28 марта включительно должна проверить соответствие этого состояния требованиям по защите информации в Украине и до 29 марта 2019 включительно подать в ЦИК соответствующий протокол.