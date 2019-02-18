43 кандидата в президенты Украины подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий

43 кандидата на пост президента Украины, кроме нардепа (фракция БПП), самовыдвиженца Аркадия Корнацкого, воспользовались своим правом подать кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий (ОИК), сообщает "Гражданская сеть "Опора".

Как отметили в "Опоре", наименьшее количество кандидатур (11 человек) подал журналист и кандидат в президенты Дмитрий Гнап. Максимальное количество кандидатур - 199 человек - подали 17 кандидатов в президенты.

По данным наблюдателей, наименьшее количество членов в составе окружных избирательных комиссий будет в округе №105 (Луганская область) - там будет работать 29 человек, наибольшая - 41 человек - в составе двух комиссий в округах №174 и №176 в Харьковской области.

"Всего организацию и проведение выборов будут обеспечивать 199 окружных комиссий общим количеством 7355 человек. Кандидаты, подавшие кандидатуры ко всем 199 окружных избирательных комиссий получили в общей сложности по 16 руководящих должностей", - подчеркнули в "Опоре".