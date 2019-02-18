Климкин в Брюсселе обсудил с Могерини и Ханом защиту избирательных процессов в Украине от внешнего вмешательства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств обсудил подготовку к выборам в Украине и усиление сотрудничества в защите избирательных процессов от внешнего вмешательства.

Как сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины, встреча была организована при поддержке министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена и состоялась в понедельник в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам. Институты ЕС на мероприятии представляли высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

П.Климкин проинформировал участников встречи о прогрессе Украины в реализации ключевых реформ, ситуации с безопасностью на востоке Украины, последствиях российских агрессивных действий в акватории Азовского моря и незаконной временной оккупации Крыма.

"Он приветствовал достижение политической договоренности о введении "азовского пакета" санкций ЕС и отметил важность дальнейшего усиления политического и санкционного давления на Россию с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных", - сказано в сообщении украинского МИД.

П.Климкин выразил надежду на скорейшее принятие решений по реализации новых инфраструктурных и социально-экономических проектов ЕС в украинском Приазовье.

"Особое внимание в ходе дискуссии было уделено подготовке к президентским и парламентским выборам в Украине и перспективам усиления сотрудничества Украина – ЕС в контексте обеспечения целостности избирательных процессов от внешнего вмешательства", - сказано в сообщении.

Участники заседания также обсудили пути дальнейшей поддержки Украинского государства в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации.