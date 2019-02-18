Выборы2019

Выборы

13:24 18.02.2019

Почти 23 тыс. избирателей подали заявку об изменении места голосования на выборах, в основном с адресом на оккупированных территориях

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Почти 23 тыс. избирателей подали заявку об изменении места голосования на выборах, в основном с адресом на оккупированных территориях

Около 23 тысяч избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на президентских выборах, у большинства из них избирательный адрес находится на временно оккупированных территориях, сообщила исполнительный директор общественного холдинга "Группа влияния" Татьяна Дурнева.

"По состоянию на 17 февраля по данным Государственного реестра избирателей, 22763 избирателей уже изменили место голосования, 68% из тех, кто подал заявку об изменении места голосования, - граждане Украины, чей избирательный адрес находится на территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей", – рассказала Т.Дурнева на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, избиратели, которые планируют голосовать не по месту регистрации, должны до 25 марта обратиться в отделение Государственного реестра избирателей и подать заявление об изменении места голосования. Т.Дурнева напомнила, что на общегосударственных выборах для внутренне перемещенных лиц действует упрощенная процедура - избиратели, чей избирательный адрес находится на временно оккупированных территориях, не должны предоставлять документы, которые подтверждают необходимость изменения места голосования – только паспорт с соответствующей регистрацией.

По словам Валерии Вершининой (программа "Советник по вопросам ВПО", Stabilization Support Services), участие внутренне перемещенных лиц в выборах президента Украины важно для соблюдения прав таких лиц. При этом она выразила сожаление, что ни один из кандидатов в президенты до сих пор не сформулировал свою политику по отношению к внутренне перемещенным лицам.

В то же время, по словам Т.Дурневой, остается актуальным вопрос о невозможности голосования внутренне перемещенных лиц на местных выборах и мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время парламент поддержит законопроект №6240 об избирательных правах внутренне перемещенных лиц", - сказала Т.Дурнева, напомнив, что этот законопроект зарегистрирован в парламенте еще в марте 2017 года.

Теги: #избиратели #татьяна_дурнева #выборы
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