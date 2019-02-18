РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, В.Грицак подчеркнул, что вмешательство в проведение выборов в Украине будет. "Ключевое – максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений", - сказал он.

Глава СБУ заверил, что совместно правоохранительные органы Украины сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись.

Говоря о том, от кого силовые структуры Украины ожидают вмешательства, глава СБУ ответил: "Со стороны Российской Федерации. В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию".

При этом В.Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе.

"Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ИФ)… запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - рассказал глава СБУ.