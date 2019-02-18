Выборы2019

Выборы

11:57 18.02.2019

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

1 мин читать
РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, В.Грицак подчеркнул, что вмешательство в проведение выборов в Украине будет. "Ключевое – максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений", - сказал он.

Глава СБУ заверил, что совместно правоохранительные органы Украины сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись.

Говоря о том, от кого силовые структуры Украины ожидают вмешательства, глава СБУ ответил: "Со стороны Российской Федерации. В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию".

При этом В.Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе.

"Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ИФ)… запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - рассказал глава СБУ.

Теги: #грицак #россия #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 18.02.2019
Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

12:03 18.02.2019
РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

12:00 18.02.2019
Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

11:51 18.02.2019
Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

11:47 18.02.2019
Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

11:45 18.02.2019
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

11:36 18.02.2019
С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

09:53 18.02.2019
Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

09:52 18.02.2019
Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

09:43 18.02.2019
Стало известно, почему Бойко отменил регистрацию Рабиновича в качестве его доверенного лица на выборах президента

Стало известно, почему Бойко отменил регистрацию Рабиновича в качестве его доверенного лица на выборах президента

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

Нападения на культовые сооружения в Украине организованы с оккупированного Донбасса, а планы согласовываются с ФСБ РФ - Грицак

Аваков обещает адекватную реакцию на скупку голосов избирателей

Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Стало известно, почему Бойко отменил регистрацию Рабиновича в качестве его доверенного лица на выборах президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция возбудила дело относительно организации избиения активистов партии "Гражданская позиция" - Гриценко

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области - опрос

И.Кива: Поборы на власть в Чернигове недопустимы

В Мариуполе и Лисичанске повредили агитационные палатки

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

Фриланд: 50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Гриценко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса и техническое переоснащение армии

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА