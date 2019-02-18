Выборы2019

Выборы

11:47 18.02.2019

Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

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Аваков: В полицию обратились с просьбой предоставить охрану восемь кандидатов в президенты

Полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Нацполиции 8 кандидатов", - сказал А.Аваков координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

При этом он добавил, что для обеспечения эффективного реагирования на случаи нарушения избирательного процесса полиция тщательно готовит весь личный состав.

"Изучается законодательство, сейчас идут такие учения, относительно избирательного процесса. Обеспечиваем максимальное содействие в работе официальных наблюдателей. Также будет организована охрана в местах временного пребывания и жительства", - отметил глава МВД.

Теги: #аваков #кандидаты #полиция #выборы
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