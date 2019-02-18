Выборы2019

Выборы

11:36 18.02.2019

С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

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С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

Национальная полиция Украины в ходе избирательной кампании президентских выборов начала 61 уголовное производство по факту нарушений.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. (…) Начато 61 уголовное производство. 12 лицам сообщено о подозрении в 5 уголовных производствах", - сообщил департамент коммуникации МВД Украины по итогам совещания министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с руководителями Главных управлений Нацполиции.

Преимущественно нарушения связаны с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 106, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 17.

А.Аваков на совещании вновь подчеркнул, что полиция аполитична, "вне избирательного процесса, работает честно".

При этом он отметил, что во время выборов на полицию не должно оказываться давление с какой-либо стороны.

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы
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