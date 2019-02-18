Нацполиция возбудила дело относительно организации избиения активистов партии "Гражданская позиция" - Гриценко

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство на основании показаний Анатолия Гриценко о нападении на него и партийцев "Гражданской позиции" в Одессе 28 ноября 2018 года.

"Нацполиция только что письменно сообщила: на основании моих показаний возбуждено уголовное производство. Буду ждать результатов. За преступные действия и преступное бездействие придется ответить перед законом. Не сегодня, так завтра. Они доиграются", - написал А.Гриценко на своей странице в Facebook в понедельник.

Он напомнил, что обвиняет в нападении лично действующего президента Петра Порошенко, руководителя его личной охраны генерал-майора Юрия Федорова, заместителя председателя СБУ генерал-лейтенанта Виктора Кононенко и руководителя СБУ в Одессе генерал-майора Александра Довженко.

"Порошенко вместе со своими продажными силовиками, которые вместо защиты людей, арсеналов и страны от врага - сами устраивают грязные провокации. Вы помните, несколько недель назад я дал показания следователю Нацполиции по поводу организованной преступной группировке", - заявил политик.