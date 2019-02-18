Выборы2019

Выборы

11:10 18.02.2019

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области - опрос

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Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области - опрос

Социологическое исследование компании Seetarget определило тройку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей Одесской области.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24,7% избирателей Одесской области из тех, кто уже определились и будут голосовать, отдали бы свой голос за Юрия Бойко.

Владимир Зеленский находится на втором месте. У него 24,2%. Юлия Тимошенко разместилась на третьем с 19,6%.  Четвертое место за Петром Порошенко – 7,4%. На пятом – Олег Ляшко – 6,8%.

Также опрос показал, что проблемой №1 для страны жители Одесской области считают: непрекращающийся военный конфликт на востоке Украины (26,1% опрошенных), плохую власть (15,2%) и коррупцию и воровство (12,1%).

Главной проблемой для своей семьи избиратели Одесщины называют: низкие зарплаты и пенсии – 23,6%, безработицу – 17,6%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 16,8.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 2 по 10 февраля 2019 года. Всего опрошено 804 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Теги: #бойко #одесская_область #опросы2019
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