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09:27 18.02.2019

И.Кива: Поборы на власть в Чернигове недопустимы

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И.Кива: Поборы на власть в Чернигове недопустимы

Лидер Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива называет недопустимыми действия чиновников Черниговской области, которые проводят сбор продовольственных пакетов для Администрации Президента.

"По команде советника главы Черниговской ОГА все руководители подразделений обязаны собрать продовольственные пакеты на сумму 6000 гривен каждый, для передачи в Администрацию Президента", - сказал И.Кивы, сообщает пресс-служба СПУ.

Политик отметил, что это очередной пример того, что слова провластных политиков расходятся с действиями.

"Для меня непонятно, почему власть, которая публично закрепляет курс на ЕС, практикует методы 13 столетия, когда хан Батый заставлял покоренные земли платить дань Золотой Орде", - подчеркнул он.

Также полити рассказал, что впервые видит, чтоб нищий народ помогал продуктами чиновникам, а не наоборот.

"Знаете, я видел многое в своей жизни. Видел, как во время предвыборной кампании политики собирали продуктовые пакеты для пенсионеров и малоимущих, как покупали голоса за гречку, но то, что происходит в областной администрации Чернигова повергло меня в шок", - заявил он.

По мнению лидера СПУ, подобные ситуации неприемлемы для демократического европейского государства, каким Украина хочет стать.

Теги: #кива #черниговская_область #выборы
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