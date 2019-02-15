ЦИК зарегистрировала уже 305 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

На заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала еще 79 официальных наблюдателей на выборах главы государства. 13 из них – от Франции, 11 - от Словакии, 4 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 – от БДИПЧ ОБСЕ.