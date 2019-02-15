Выборы2019

Выборы

16:05 15.02.2019

Ежедневно в среднем 10млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко – Грынив

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Ежедневно в среднем 10млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко – Грынив

За 7 дней избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко со счета избирательного фонда израсходовано 70 млн грн, сообщил член избирательного штаба Руслан Князевич.

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10млн ежедневно", - сказал Р.Князевич на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что со времени регистрации ЦИК П.Порошенко кандидатом на пост президента был открыт и наполнен счет избирательного фонда, зарегистрировано доверенное лицо в Центризбиркоме.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив подчеркнул, что П.Порошенко за свой счет финансирует свою избирательную кампанию.

"Это единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов", - сказал И.Грынив.

Теги: #избирательные_фонды #грынив #порошенко #деньги #выборы
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