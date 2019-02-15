Выборы2019

Выборы

15:59 15.02.2019

Порошенко примет участие в теледебатах, если выйдет во второй тур выборов - Грынив

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Порошенко примет участие в теледебатах, если выйдет во второй тур выборов - Грынив

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявляют о необходимости проведения теледебатов кандидатов в президенты только во втором туре, когда из 44 кандидатов останутся двое претендентов на этот пост.

"… Точно во втором туре дебаты необходимы. При этом у нас 44 кандидата в президенты, и я не думаю, чтобы какой-либо канал рискнул проводить дебаты со всеми участниками. Я не представляю себе, как могут такие дебаты проходить. Если Порошенко выиграет в первом туре, то мы точно будем настаивать на их проведении во втором туре", - сказал руководитель избирательной кампании П.Порошенко Игорь Грынив на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #дебаты #порошенко #выборы
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