Стало известно, сколько граждан смогут проголосовать на президентских выборах в Украине

Более 34,5 млн граждан смогут проголосовать на президентских выборах 31 марта 2019 года, заявил руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

"По поводу тех избирателей, которые имеют избирательный адрес - 34 544 993", - отметил А.Стельмах на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Главком".

По его словам, на сегодня, по данным Государственного реестра избирателей, есть записи о 38 714 322 избирателях, однако из них около 3,1 млн записей об умерших (их хранят в течение 5 лет), 27,6 тыс. записей о лицах без гражданства, 35,9 тыс. - о недееспособных, еще 996 750 человек имеют отметку "выбыл" в паспорте. Таким образом, только 34 544 993 избирателей смогут проголосовать в соответствии со своим избирательным адресом.