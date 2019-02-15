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13:45 15.02.2019

САП и НАБУ не будут открывать дело против Юлии Тимошенко - СМИ

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САП и НАБУ не будут открывать дело против Юлии Тимошенко - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не планируют начинать расследование против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, САП и НАБУ не хотят "играть" в политику.

"Правоохранители не собираются открывать производство против кандидатов в президенты накануне выборов. Луценко имеет право самостоятельно открывать это производство", - отметил собеседник.

Как отметили в издании, следователи и прокуроры ссылаются на решение суда, который ранее отказался заставлять их начинать расследование против Ю.Тимошенко, как этого просил "Центр противодействия коррупции".

Сама же Ю.Тимошенко на странице в Фейсбуке рассказала, что речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в ее пользу.

"События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции", - написала политик.

Ранее сообщалось, что ГПУ направила в САП заявление о совершении уголовных преступлений народным депутатом, лидером партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко для надлежащего рассмотрения и принятия решения. В ведомстве сообщили, что накануне на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило заявление о совершении Ю.Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре также отмечают, что согласно законодательству, расследование указанных уголовных правонарушений относится к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поэтому принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом.

Теги: #набу #тимошенко #гпу #сап
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