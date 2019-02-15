Выборы2019

Выборы

12:56 15.02.2019

Нацсовет по телерадиовещанию приглашает ЦИК совместно участвовать в заседаниях с вопросами по ведению предвыборной агитации

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Нацсовет по телерадиовещанию приглашает ЦИК совместно участвовать в заседаниях с вопросами по ведению предвыборной агитации

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает представителям Центральной избирательной комиссии принимать участие в заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с выборами в Украине, сообщили в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора.

В Нацсовете также уточнили, что регулятор еще не обращался в ЦИК относительно вопросов реагирования на шоу, видеоклипы, песни и т. п. с участием кандидатов в президенты.

В то же время в пресс-службе регулятора напомнили о создании рабочей группы Нацсовета по осуществлению надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время избирательной кампании президента Украины в 2019 году, заседания которой проводятся с участием представителей ЦИК,

Как сообщалось, ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" обратилась к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить фильм "Слуга народа", другие видеофильмы и авторские программы с ведущими-кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

Теги: #цик #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #выборы
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