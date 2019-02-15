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12:49 15.02.2019

Зеленский оттеснил Тимошенко на 3-е место в президентской гонке по ставкам букмекера bwin

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Зеленский оттеснил Тимошенко на 3-е место в президентской гонке по ставкам букмекера bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, за два последних дня повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 3 к 1 (с 4 к 1).

Согласно сайту bwin, одновременно ставки на возможное президентство Юлии Тимошенко снизились до 3,75 к 1 (с 2,9 к 1), что впервые вывело В.Зеленского в оценках этого букмекера на второе место в президентской гонке.

Ставки на победу П.Порошенко остались неизменными – 1,95 к 1, обеспечивая ему позиции лидера по этому показателю.

В то же время у украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на предприятие со 100%-ми иностранными инвестициями "Украинская национальная лотерея"), ставки на победу Ю.Тимошенко и В.Зеленского по-прежнему равны и принимаются с коэффициентами 4,5 к 1.

Шансы П.Порошенко остаться на второй президентский срок украинский ресурс оценивает выше bwin, принимая ставки на выигрыш им президентской гонки с коэффициентом 1,45 к 1.

Теги: #зеленский #тимошенко #ставки
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