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09:19 15.02.2019

Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет

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Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет

Кандидат в президенты Украины и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет.

"У нас десятилетиями не было и нет сейчас ни стратегии здравоохранения, ни Министерства здравоохранения - есть Министерство лечения болезней. Настоящую стратегию здравоохранения мы утвердим на СНБО и реализуем как общегосударственную. Чтобы и продолжительность жизни увеличить на 10 лет, и чтобы жизнь человека была здоровой, продуктивной и счастливой, а не проводить ее в больницах и аптеках", - сказал А.Гриценко в эфире "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

Теги: #медицина #украина #гриценко
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