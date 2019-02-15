Кандидат в президенты Украины и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассказал, как повысить продолжительность жизни украинцев на 10 лет.

"У нас десятилетиями не было и нет сейчас ни стратегии здравоохранения, ни Министерства здравоохранения - есть Министерство лечения болезней. Настоящую стратегию здравоохранения мы утвердим на СНБО и реализуем как общегосударственную. Чтобы и продолжительность жизни увеличить на 10 лет, и чтобы жизнь человека была здоровой, продуктивной и счастливой, а не проводить ее в больницах и аптеках", - сказал А.Гриценко в эфире "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.