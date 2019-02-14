Наливайченко одобряет новый Азовский пакет санкций США и ЕС и предлагает ввести симметричные санкции со стороны Украины

За пять лет войны эта власть так и не смогла создать единый реестр потерь и подать коллективный иск к России на возмещение убытков, считает кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, сообщается на официальном сайте политика.

Он одобрил новый "азовский пакет" санкций, который уже внесен в сенат США, но отметил, что Украина не защищает собственные национальные интересы.

"Я и наша политическая сила поддерживаем усиление международного санкционного давления на РФ и считаем, что санкции должны быть дополнены многомиллиардными исками о компенсации экономического ущерба в результате российской агрессии", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что Верховная Рада уже год, как приняла закон "О деоккупации", а ущерб от действий агрессора ни на суше, ни на море в самой Украине так никто и не подсчитал.

"Где подсчитаны убытки в банковской сфере, где расчеты за потерянные корабли, оккупированные земли? Какую сумму убытков РФ должна возместить переселенцам за все их потери? Процесс взыскания убытков с оккупантов должно начаться в международных судах параллельно с санкциями Запада. И начаться безотлагательно!", - подчеркнул В.Наливайченко.

Отмечается, что в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против РФ за нападения на украинские суда в Азовском и Черном морях. Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на Россию.