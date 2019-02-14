Самые богатые и самые бедные кандидаты в президенты - "112 Украина"

(Подается на языке оригинала)

І знову, знову про вибори президента України, які пройдуть 31 березня 2019 року. Але цього разу обійдемося без офіціозу, хоча діло досить велике. Мова піде про гроші.

Всі ми знаємо, що виборча застава на президентських виборах становить 2,5 млн гривень. І цю велику суму, зрозуміло, вніс кожен з 44 кандидатів, зареєстрованих у ЦВК. Тобто наявність такої суми вже припускає, що простому продавцю або, наприклад, редакторові, шляху в очільники держави немає. Проте ж деякі кандидати мають значно більші суми. Але є й такі, які, згідно з деклараціями, живуть досить скромно або за рахунок других половинок (частіше, до речі, дружин).

Тому журналісти "112 Україна" озброїлися калькуляторами і на основі тих же декларацій за 2017 рік підрахували, хто з охочих зайняти президентське крісло найбільш багатий, а хто живе на 17 тисяч гривень в місяць. Ми підсумовували доходи конкретно кандидатів, додавали накопичення в банках та готівку, долари переводили за курсом 27 грн, євро – 30 грн. І ось що отримали.

Найбільш багаті кандидати в президенти України

5 місце – Євген Мураєв, 94,8 млн грн

Євген Володимирович, позафракційний депутат і лідер партії "Наші". Шляхом додавання і множення доходів і заощаджень вийшла сума – 94,8 млн грн. Основна частина суми, щоправда, припадає на заощадження.

4 місце – Олександр Вілкул, 139 млн грн

Вілкул – член політичної партії "Опозиційний блок – Партія миру і розвитку". Основний дохід Олександр Юрійович отримує від відсотків за зберігання коштів у банку. Але основа кругленької суми – заощадження.

3 місце – Сергій Тарута, 156 млн грн.

Політик і підприємець Сергій Тарута відомий не тільки членством в партії "Основа", але ще і як президент футбольного клубу "Металург" (Донецьк), а також співвласник корпорації "Індустріальний союз Донбасу". Сергій Олексійович, до речі, один з небагатьох представників виборчого списку, хто зберігає заощадження не тільки в доларах і євро, але ще і в фунтах стерлінгів.

2 місце – Юрій Дерев'янко, 404,5 млн грн.

Найближчий суперник лідера нашого рейтингу – Юрій Богданович Дерев'янко, висуванець від партії "Воля" та голова Підкомітету Ради з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції. Крім значного автопарку, Дерев'янко має і значні заощадження. Проте вони майже наполовину менші, ніж у лідера списку.

1 місце – Петро Порошенко, 711 млн грн.

Ні для кого не секрет, що Петро Олексійович довгий час займався бізнесом, і займався вельми успішно. Так що його лідерство в нашому списку найбагатших кандидатів у президенти навряд чи когось здивує. Цінні папери та заощадження – основа бюджету чинного президента України.

Найбідніші кандидати в президенти України

5 місце – Олександр Соловйов, 400 тис. Грн

Соловйов – член партії "Розумна сила", яка й висунула його в кандидати. Крім цього він – заступник директора юридичної компанії. Саме вона і є єдиним джерелом доходу Олександра Миколайовича. Крім цього, у Соловйова є заощадження – 172 тис грн. Дружина кандидата в президенти куди заможніша – вона і зарплату отримує в два рази більшу, та заощаджень трохи більше мільйона гривень має.

4 місце – Руслан Кошулинський, 300 тис. грн.

Об'єднані націоналістичні сили обрали Кошулинського своїм представником на цих виборах. Живе Руслан Володимирович на зарплату в "Свободі", де є заступником голови партії і головою секретаріату. За рік йому виплатили 25 тис. грн. Решта ж сума набралася із заощаджень, задекларованих Кошулинським.

3 місце – Руслан Ригованов, 250 тис. грн.

Руслан Олександрович – безпартійний самовисуванець, який виконує обов'язки начальника Державного підприємства "Севастопольський морський рибний порт". Зарплата та невеликі заощадження – все, що є в кандидата.

2 місце - Юрій Тимошенко, 200 тис. Грн

Юрій Володимирович Тимошенко на вибори йде як самовисуванець. Якихось накопичень станом на 2017 рік у нього не було. Одна лише зарплата з Управління справами Апарату Верховної Ради.

1 місце – Валентин Наливайченко, 18 грн

Ні, це не помилка і ви все правильно побачили – 18 гривень. Рівно стільки складають дивіденди, які отримує лідер партії "Цивільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". Разом з дружиною Валентин Олександрович володіє трьома квартирами, проте якихось заощаджень у них немає. Принаймні, у 2017-му, згідно з декларацією, точно не було. Дружина Наливайченка, до речі, за рік заробила 39,4 тис. грн.

Кілька фактів замість епілогу

Менше мільйона гривень задекларували в 2017 році 10 кандидатів у президенти: Наливайченко, Ригованов, Кошулинський, Соловйов, Литвиненко, Садовий, Каплін, Безсмертний, Мороз і Юрій Тимошенко.

Від одного до десяти мільйонів мають Журавльов, Ківа, Гнап, Кармазін, Новак, Добродомов, Петров, Бойко, Кривенко, Гриценко, Габер, Данилюк, Купрій, Олександр Шевченко та Юлія Тимошенко.

Більше 20 млн задекларували Балашов, Богомолець, Ващенко, Зеленський, Ляшко, Корнацький, Бондар, Мураєв, Вілкул, Тарута, Дерев'янко і Ігор Шевченко.

Якщо скласти статки 44 кандидатів у президенти України – вийде майже 2 млрд гривень. Це більше номінального значення ВВП за 2017 рік таких країн як Комори, Доманика, Тонга, Сан-Томе і Прінсіпі, Мікронезія, Палау, Маршаллові Острови, Кірібаті, Науру і Тувалу.