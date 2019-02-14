Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

Народный депутат от "Оппозиционного Блока – Партия мира и развития" Александр Вилкул заявил о намерении ужесточить ответственность чиновников и строительных компаний за строительство дорог в Украине.

"Я ужесточу ответственность и чиновников, которые явно не без интереса для себя распределяют миллиарды народных денег, и строительных компаний, которые делают эти дороги из грязи и опилок так, что первый дождь или снег их разрушает. Второе – современные технологии. И будут нормальные дороги", - сказал он на встрече с людьми в Херсонской области, сообщают в пресс-службе политика в четверг.

А.Вилкул подчеркнул, что весь 2018 год власть рапортовала об успехах в дорожных ремонтах. За прошлый год на ремонты было потрачено более 35 млрд грн. Но это были в основном "ямочные" ремонты и укладка асфальта. И весь этот ремонт "сошел вместе со снегом".

Кроме того, народный депутат сообщил, что в рамках децентрализации власть передала часть дорожной сети (более 123 тыс. км.) на баланс облгосадминистраций. Но деньги на их ремонт не выделила. В структуре дорожного фонда 35% идут на местные дороги, 65% – на дороги государственного и международного значения.

"К власти пришли те, кто даже провести ремонты на выделенные деньги не могут", - подчеркнул А.Вилкул. Например, в Луганской области израсходовали – 46% предусмотренных средств, в Одесской – 57%, в Тернопольской – 64%, в Николаевской – 69%.

Также политик акцентировал на необходимости восстановления и развития инфраструктуры. Без качественных дорог невозможно использовать уникальный транзитный потенциал Украины. А это сотни миллионов гривен упущенной и недополученной выгоды для страны, заявил он.