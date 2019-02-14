Выборы2019

Выборы

14:28 14.02.2019

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

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Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко считает невозможным обеспечить победу на президентских выборах с помощью подкупа избирателей.

"Купить голоса избирателей, необходимые для победы на президентских выборах, в Украине, как и в любом другом цивилизованном государстве, просто невозможно", - сказал С.Березенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата, "купить победу" на президентских выборах нельзя. По его мнению, тот, кто считает, что покупка голосов избирателей возможна, является "или преступником, или идиотом, или неискренним человеком, который использует своего кандидата для получения какой-то материальной выгоды лично для себя".

Теги: #березенко #выборы
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