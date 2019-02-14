В харьковскую полицию поступило 60 обращений о нарушениях на выборах, 16 не подтвердилось

60 обращений в связи с нарушениями закона "О выборах президента Украины" поступило в полицию Харьковской области с начала избирательной кампании.

"Полицией открыто 3 уголовных производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.... По 16 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства выявлено не было", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национального полиции в Харьковской области.

Кроме того, по результатам проверки сообщений о нарушениях правил предвыборной агитации в отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы по ч.1 и ч.2 ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КоУАП. На одного из нарушителей судом наложен штраф в сумме 51 грн.

По другим материалами решение пока не приняты. Полиция проверяет информацию, изложенную в заявлениях.