Выборы2019

Выборы

12:58 14.02.2019

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

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Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Среди всех опрошенных за В.Зеленского проголосовали бы 16,4%, за П.Порошенко – 10,8%, а за Ю.Тимошенко – 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #опросы2019
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