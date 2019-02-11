В Харькове в темное время суток группы радикалов с закрытами лицами попытались уничтожить политическую рекламу "Оппозиционной платформы – За жизнь", сообщили в пресс-службе политсилы в воскресенье.

"Мы знаем, что за спинами радикалов стоят представители власти. Сегодня именно власть больше всего боится объединения общественно-политических сил и украинских граждан вокруг "Оппозиционной платформы – За жизнь". Потому что наша победа гарантирует смену нынешнего режима, смену государственной политики и пересмотр всех антидемократических и противоправных решений, принятых за пять лет. Именно поэтому нынешний режим постоянно пытается руками своих марионеток расколоть оппозиционное движение, а всю грязную работу поручает выполнить радикалам, которые ему верно служат, в качестве орудия для расправы над несогласными", - говорится в заявлении политсилы.

При этом в "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что их не запугают "акции устрашения", не остановят интриги власти и её политических марионеток.

"В случае победы нашего кандидата на выборах все преступления радикалов будут раскрыты. Мы прекратим разгул бандитизма, какими бы политическими лозунгами он не прикрывался. Мы защитим гражданские права и обеспечим порядок и безопасность на улицах наших городов", - отмечается в сообщении.