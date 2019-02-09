Выборы2019

Выборы

07:54 09.02.2019

Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

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Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.

В ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он "выразил сожаление", что украинская Верховная Рада 7 февраля приняла закон, который запрещает аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц с паспортами Российской Федерации.

М.Лайчак призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

Сообщение о беседе М.Лайчака и П.Климкина распространила пресс-служба МИД Словакии.

Теги: #обсе #украина #выборы #председатель
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