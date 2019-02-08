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20:50 08.02.2019

Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

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Тимошенко призвала украинцев объединяться ради честных выборов президента Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко призвала украинцев объединяться для противодействия фальсификациям на выборах главы Украинского государства.

Как сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", во время митинга в Жашкове Черкасской области в пятницу Ю.Тимошенко напомнила, что накануне вместе с некоторыми другими кандидатами в президенты подписала Меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.

"Мы подписали между оппозиционными силами специальное соглашение. С фальсификацией, с разрушением выборов, с нечестностью борются все оппозиционные силы вместе", - сказала она.

Однако, заметила политик, объединение ради честных выборов и справедливости нужно и среди людей.

"Если мы хотим иметь успешное государство, нам надо объединяться всем народом, а не так, как всегда на каждых выборах, когда нас делят по языковым, религиозным, территориальным признакам", - сказала Ю.Тимошенко.

Она выразила убеждение, что если украинцы объединятся как страна, то им все по плечу.

"Кандидат в президенты возмутилась тем, что действующий президент (Петр Порошенко – ИФ) применяет грязные технологии накануне выборов. В частности, она вспомнила о массовом подкупе избирателей, о том, что зарегистрировано 50 кандидатов в президенты. Также политик отметила, что Порошенко и его штабом зарегистрирован кандидатом в президенты Юрий Владимирович Тимошенко, надеясь, что голоса, которые люди будут отдавать за Юлию Тимошенко, случайно отдадут за Юрия Тимошенко", - сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Председатель партии также заявила, что по ее заявлениям об этих фальсификациях в Министерство внутренних дел Украины и лично к министру внутренних дел Арсену Авакову "уже начаты уголовные производства".

Как сообщалось, вечером 7 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" ведущая Наталья Мосийчук сообщила об обращении ряда общественных организаций, которые призвали предложить кандидатам в президенты, участвующим в ток-шоу, объединить усилия для "противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины".

В итоге меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов в прямом эфире подписали кандидаты в президенты Украины Ю.Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь и Александр Шевченко.

Ведущая ток-шоу отметила, что данный документ открыт для подписания всеми кандидатами на пост президента Украины, а позднее сказала, что о готовности подписать меморандум о честных выборах ей сообщил и Владимир Зеленский.

Теги: #тимошенко #объединение #выборы #призыв
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