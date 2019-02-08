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19:49 08.02.2019

"Правый сектор" и ветераны АТО протестовали у Львовского цирка, где намерен выступить "Квартал 95"

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"Правый сектор" и ветераны АТО протестовали у Львовского цирка, где намерен выступить "Квартал 95"

Объединение участников АТО, "Правый сектор" и организация "Розвиток громади" провели акцию протеста "Против клоунов в политике" у Львовского государственного цирка, где сегодня пройдет концерт студии "Квартал-95", сообщает "Depo.Львів".

Один из организаторов акции, руководитель львовской ячейки "Правого сектора" Тарас Хаммер, заявил, что во времена войны на Донбассе "нужны решительные изменения и шаги, а не какие-то комические штучки и выходки".

Он добавил, что активисты хотят передать Владимиру Зеленскому, который баллотируется в президенты, лыжи, раскрашенные в цвета российского флага, из-за его заявления в марте 2014 года о готовности на коленях умолять президента России Владимира Путина не допустить начала военного конфликта.

Как сообщает "112.Украина", позже к протестующим вышли В.Зеленский и другие участники "Квартала 95". Шоумен отметил, что много раз был в АТО.

"Мы, украинцы, почему мы разъединяемся?", – сказал он участникам акции.

После этого у него спросили: "Чей Крым?".

"Наш, украинский. Вы что? Крым – Украина, Донбасс – Украина. Как может быть по-другому?", – ответил В.Зеленский.

Он также пригласил протестующих на концерт: "Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт".

После этого В.Зеленский и другие участники "Квартала 95" вернулись в здание цирка.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский
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