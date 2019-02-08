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19:20 08.02.2019

Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

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Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Валентин Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестки дня, заявил он сам во время встречи с представителями этой инициативы, которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации.

Как сообщают в пресс-службе политика, В.Наливайченко поддержал все четыре пункта Антикоррупционной повестки дня, в частности по поводу полной перезагрузки Национального Агентства по предупреждению коррупции (НАПК), обновления его состава путем проведения открытых конкурсов.

Кроме того, он высказался за радикальную реформу Службы безопасности Украины (СБУ), которая предусматривает лишение ее несвойственных функций и сосредоточения на контрразведывательной и антитеррористической деятельности.

По мнению В.Наливайченко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должна быть выведена из состава Генеральной прокуратуры, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получить расширенные полномочия и технические ресурсы.

Лидер "Справедливости" пообещал запустить работу Антикоррупционного суда сразу после избрания Президентом Украины.

Теги: #валентин_наливайченко #наливайченко #справедливость
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