ЦИК различными мерами обеспечивает кибербезопасность выборов президента Украины в условиях агрессии РФ

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук подчеркивает, что Комиссия предпринимает различные меры для обеспечения кибербезопасности проведения выборов президента Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

"Мы предпринимаем много мер для обеспечения кибербезопасности в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, в том числе не только путем сугубо технической стороны вопроса, а также усиливая безопасность по организации соответствующего доступа к Реестру избирателей и пользованию данными реестра", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.

Т.Слипачук подчеркнула, что Госреестр избирателей и система "Выборы" - это те механизмы, которые работают для обеспечения прозрачных и честных выборов в Украине.