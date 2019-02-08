Рекордное количество кандидатов в президенты Украины может теоретически привести к привлечению 1 млн 311 тыс. членов в избиркомы - глава ЦИК

Рекордное количество кандидатов на пост президента Украины (44) на выборах 31 марта может привести к тому, что в работе окружных и участковых избирательных комиссий могут быть задействованы 1 млн 311 тыс. граждан Украины, отмечает глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"В соответствии с законом каждый кандидат может иметь своего представителя в окружной комиссии и в участковой комиссии. Если сугубо теоретически предположить, что каждый кандидат внесет своего представителя, то общее количество членов комиссий может составить более 1 млн 311 тыс. человек", - сказал она на брифинге в пятницу.

Как сообщалось, ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины – это рекордное количество граждан, которые баллотируется на пост главы государства. До этого наибольшее количество кандидатов было в 2004 году, когда их было 24 (еще два кандидата отказались от баллотирования до выборов). В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.