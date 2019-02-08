Выборы2019

Выборы

14:44 08.02.2019

Стало известно, когда Гриценко объявит своего кандидата на пост главы НБУ

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Стало известно, когда Гриценко объявит своего кандидата на пост главы НБУ

Кандидат в президенты, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко представит своего кандидата на пост главы Национального банка Украины в понедельник, 11 февраля, в Харькове.

"Виктор Трепак - кандидат на пост главы СБУ, Иван Апаршин - на пост министра обороны, буквально в понедельник, в Харькове, я представлю кандидата на пост главы Национального банка", - сообщил А.Гриценко во время предвыборных дебатов с лидером "Самопомич" Андреем Садовым в эфире НВ Радио.

Политик обратился ко всем кандидатам последовать его примеру и также представить своих кандидатов на ключевые должности.

Теги: #выбори #гриценко
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