Выборы2019

Выборы

14:01 08.02.2019

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

2 мин читать
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде инициируют представление в Конституционный суд (КС), чтобы отменить закон о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в ЕС и НАТО, мотивируя это тем, что он был принят с нарушением процедуры.

"Напоминаю, что закон об основах языковой политики был отменен Конституционным судом год назад именно из-за кнопкодавства. Это решение имеет силу прецедента. Потому с конституционным представлением о таком грубом нарушении Основного закона "Оппозиционный блок" будет обращаться в Конституционный суд", - заявил глава фракции Вадим Новинский с трибуны парламента на пленарном заседании в пятницу.

Он добавил, что во время голосования Верховной Рады за этот закон были допущены нарушения, а именно зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов.

В.Новинский посетовал на то, что в аппарате отказались регистрировать его проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Аргументы такого отказа он назвал циничным перекручиванием норм закона. "Якобы процедура принятия изменений в Конституцию не регулируется общими положениями регламента относительно других законопроектов. Но это не значит, что такие сомнительные изменения в Конституцию… можно принимать с нарушением конституционной процедуры и кнопкодавить", - сказал нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами в четверг, 7 февраля, утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора. В этот же день на пленарном заседании спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Он сообщил о попытках зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения. "Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.

Теги: #ес #оппоблок #нато #выборы #новинский #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 08.02.2019
РФ не будет направлять в Украину наблюдателей, получивших отказ в аккредитации, в миссии БДИПЧ ОБСЕ - МИД

РФ не будет направлять в Украину наблюдателей, получивших отказ в аккредитации, в миссии БДИПЧ ОБСЕ - МИД

15:10 08.02.2019
Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

15:08 08.02.2019
Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

15:05 08.02.2019
Выборы-2019: на пост главы государства претендует 44 кандидата

Выборы-2019: на пост главы государства претендует 44 кандидата

15:02 08.02.2019
ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

14:58 08.02.2019
На выборах президента Украины зарегистрировано всего 44 кандидата

На выборах президента Украины зарегистрировано всего 44 кандидата

14:56 08.02.2019
Гнапа и Соловьева зарегистрировали кандидатами в президенты Украины

Гнапа и Соловьева зарегистрировали кандидатами в президенты Украины

14:56 08.02.2019
Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

14:10 08.02.2019
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

14:09 08.02.2019
Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

РФ не будет направлять в Украину наблюдателей, получивших отказ в аккредитации, в миссии БДИПЧ ОБСЕ - МИД

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Выборы-2019: на пост главы государства претендует 44 кандидата

ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

На выборах президента Украины зарегистрировано всего 44 кандидата

Гнапа и Соловьева зарегистрировали кандидатами в президенты Украины

Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

Стало известно, когда Гриценко объявит своего кандидата на пост главы НБУ

Садовый назвал своих кандидатов на ключевые должности в Украине

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

У ОБСЕ нет способов принудить Украину впустить россиян в составе миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

Гриценко заявил, что обсудит формат объединения с Садовым

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА