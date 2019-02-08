"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде инициируют представление в Конституционный суд (КС), чтобы отменить закон о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в ЕС и НАТО, мотивируя это тем, что он был принят с нарушением процедуры.

"Напоминаю, что закон об основах языковой политики был отменен Конституционным судом год назад именно из-за кнопкодавства. Это решение имеет силу прецедента. Потому с конституционным представлением о таком грубом нарушении Основного закона "Оппозиционный блок" будет обращаться в Конституционный суд", - заявил глава фракции Вадим Новинский с трибуны парламента на пленарном заседании в пятницу.

Он добавил, что во время голосования Верховной Рады за этот закон были допущены нарушения, а именно зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов.

В.Новинский посетовал на то, что в аппарате отказались регистрировать его проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Аргументы такого отказа он назвал циничным перекручиванием норм закона. "Якобы процедура принятия изменений в Конституцию не регулируется общими положениями регламента относительно других законопроектов. Но это не значит, что такие сомнительные изменения в Конституцию… можно принимать с нарушением конституционной процедуры и кнопкодавить", - сказал нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами в четверг, 7 февраля, утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора. В этот же день на пленарном заседании спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Он сообщил о попытках зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения. "Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.