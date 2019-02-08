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12:27 08.02.2019

Кандидаты в президенты заплатили залог более 100 млн грн, и это хорошо для наполнения госбюджета - нардеп от "БПП"

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Кандидаты в президенты заплатили залог более 100 млн грн, и это хорошо для наполнения госбюджета - нардеп от "БПП"

Кандидаты в президенты Украины уплатили залог более 100 миллионов гривен, что хорошо для государственного бюджета, сказал заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Они уплатили в государственный бюджет более 105 млн грн залога. И это довольно неплохо. Пусть эти кандидаты поделятся с государством, потому что обычно они делали наоборот!", - отметил он в кулуарах ВР в пятницу, сообщают в пресс-службе "БПП ".

А.Гончаренко напомнил, что ЦИК уже зарегистрировала 42 кандидата на пост президента Украины и отметил, что на выборах у людей будет большой выбор и, скорее всего, будет второй тур.

"Все равно люди будут делать выбор между двумя кандидатами во втором туре. Кто является технический, кто из кандидатов просто хочет "засветиться" перед парламентскими выборами. На самом деле мы понимаем, что реальное количество претендентов небольшое", - сказал нардеп.

По его словам, из-за того, что многие кандидаты в президенты являются действующими депутатами, парламент вернется к нормальной работе только после выборов.

"О каких важных законах может идти речь? Среди депутатов много кандидатов в президенты. И здесь им не до важных законов, только выборы. Поэтому вернемся к нормальной работе после президентских выборов", - отметил А.Гончаренко.

Теги: #бпп #гончаренко #выборы
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