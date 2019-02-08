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12:21 08.02.2019

РФ понесет международную ответственность за репрессии на оккупированных территориях – предвыборная программа Порошенко

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РФ понесет международную ответственность за репрессии на оккупированных территориях – предвыборная программа Порошенко

Российская Федерация понесет ответственность за репрессии и издевательства над гражданами Украины, а также за нанесенный ущерб на оккупированных территориях, и вынуждена будет возмещать этот ущерб через международные правовые механизмы, говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"За репрессии и издевательства над нашими гражданами на оккупированных территориях, за нанесенный ущерб страна-оккупант понесет ответственность и вынуждена будет их возмещать через международные правовые механизмы", - говорится в программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса… Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для возвращения домой всех наших граждан, которые стали заложниками российского агрессора - как в России, так и на оккупированных ею территориях Украины", - говорится в программе.

Теги: #порошенко #россия
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