Вилкул: Решение закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО – это афера и предвыборная манипуляция

Решение закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО должны принимать исключительно на всенародном референдуме, а то что сделал парламент, которому не доверяют 98% украинцев, выглядит позорно, заявил кандидат в президенты, зампредседателя "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

По мнению А.Вилкула, голосование за внесение изменений в Конституцию – не болем чем предвыборная манипуляция.

"Это третья афера, связанная с курсом на НАТО и ЕС, которую проводят политики в попытках закрепиться у власти. Первый раз это было в 2004 году. Тогда обещали, что в 2017 году Украина станет полноправным членом ЕС. Сегодня – 2019 год. Та же ситуация – во время второго майдана зимой 2013-14 годов. Подменили понятие Ассоциации с ЕС со вступлением в ЕС. В очередной раз обманули людей и пять лет находятся у власти. Сегодня эту аферу и манипуляцию пытаются провернуть в третий раз. На этот раз для того, чтобы Петр Порошенко остался у власти на второй срок. Ничего общего ни с НАТО, ни с ЕС это не имеет. Это не более чем предвыборная манипуляция", - отметил оппозиционер во время брифинга в парламенте в четверг, комментируя решение ВР закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО.

Политик напомнил, что должностные лица Евросоюза и НАТО уже неоднократно повторяли, что интеграция Украины невозможна в обозримом будущем.

"Более того, когда решение о закреплении в Конституции курса на НАТО принимается подконтрольным Администрации Президента парламентом, которому не доверяют 98% украинцев – это выглядит даже не смешно, это выглядит страшно", - отметил народный депутат.

Украина должна быть богатой внеблоковой страной, как Австрия, Финляндия или Швейцария, считает А.Вилкул.

"А тот путь, который нам предлагает действующая власть – это путь войны до последнего украинца. Это путь вечного хаоса. Это не путь Украины. Путь нашей страны – это путь мирной Украины с успешной экономикой, высокими зарплатами и пенсиями, достойным уровнем жизни", - подчеркнул политик.

Он также заявил, что после победы на выборах он вынесет на всенародный референдум проект Конституции с внеблоковым статусом Украины.