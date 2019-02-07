Выборы2019

Выборы

23:32 07.02.2019

Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

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Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

Необходимо выяснить причины усилившегося интереса людей с оккупированных территорий проголосовать на выборах президента на территории, подконтрольной Украине, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Что мы замечаем и что привлекает наше внимание в последнее время. За последние три недели объем пересечения людей с оккупированной территории, переписывающих место своего голосования на другой город, увеличился в шесть раз", - рассказал глава МВД в четверг вечером в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.

Он отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой.

"Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил А.Аваков.

По его словам, в этом вопросе органы регистрации, равно как и правоохранители, должны быть очень внимательными.

Теги: #голосование #украина #выборы #переселенцы
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