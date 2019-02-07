Аваков: ничто не остановит меня назвать имена, если незаконные схемы избирательной кампании будут в действии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что у него есть информация о возможных применениях незаконных схем во время президентской избирательной кампании и готов назвать имена кандидатов, если схемы будут приведены в действие.

"Я примерно могу предложить, кто из кандидатов думает, а кого пытаются подтолкнуть к применению незаконных схем... Да, у меня есть соответствующие материалы и, да, мы знаем гораздо больше, чем известно обществу", - сказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, собирает ли он информацию на кандидатов в президенты и будет ли обнародовать имена тех, кто допустит нарушения во время избирательной кампании.

Он подчеркнул, что в настоящее время речь идёт о превенции.

"Надеемся, что это остановит тех, кто хочет нарушать. А если это не остановит, то ничто не остановит меня назвать кошку кошкой и публично назвать грязные схемы, которые из потенциала перешли в действующие, фамилии кандидатов и тех, кто исполняет эти схемы", - заверил глава МВД.